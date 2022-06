Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au intalnit zilele trecute intr-un restaurant din Capitala. Este pentru prima data cand cei doi se vad, dupa ce antrenorul de la Universitatea Craiova a devenit tata pentru a treia oara. Aflat in București cu treaba, Laurențiu Reghecampf a mers la un restaurant…

- Andrei Cordea a vorbit dupa FC Voluntari – FCSB 2-2, despre lupta la titlu și meciul CFR Cluj – CS Universitatea Craiova. Daca CFR Cluj va caștiga azi meciul cu Universitatea Craiova (21:30), atunci ardelenii devin matematic campioni inainte de ultima runda a play-off-ului! Mijlocașul roș-albaștrilor…

- Laurențiu Reghecampf (46 de ani) a prefațat manșa decisiva a semifinalei Cupei Romaniei, impotriva lui Sepsi. Antrenorul celor de la CS Universitatea Craivoa a vorbit și despre lupta la titlu din Liga 1. CS Universitatea Craiova - Sepsi Sf. Gheorghe se joaca joi, de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.ro.…

- Universitatea Craiova traverseaza o parioada foarte buna, reusind in campionat victorii frumoase cu FCSB, CFR Cluj si Farul. Alb-albastrii trebuie sa continue ascensiunea si in Cupa Romaniei, unde o intalnesc miercuri, de la ora 19.30, la Sf. Gheorghe, pe Sepsi, in prima mansa a semifinalelor. „Este…

- CS Universitatea Craiova a caștigat derby-ul cu CFR Cluj, scor 3-2. Ilie Dumitrescu este de parere ca Laurențiu Reghecampf a avut un rol uriaș in revenirea echipei sale din finalul meciului. Ilie Dumitrescu lauda inspirația lui Laurențiu Reghecampf din finalul partidei cand il introduce pe teren pe…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca ii roaga pe fanii care vor fi prezenti in tribune sa aiba rabdare, deoarece cluujenii sunt o formatie in poarta careia se marcheaza foarte greu. Fii la curent cu cele mai noi…

- Mihai Roman le arata foștilor sai șefi, Laurențiu Reghecampf și Mihai Rotaru, ca s-au desparțit prea ușor de el. In 10 meciuri la Botoșani a dat 5 goluri in 2022. Aproape cat Koljici, Markovici și Ivan la un loc! In decembrie, cand și-a facut planurile pentru 2022, Laurențiu Reghecampf a trecut patru…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca pentru formatia sa este foarte important sa invinga si astfel sa puna presiune pe primele clasate, CFR Cluj si FCSB. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…