Regele Danemarcei, instaurat la tron. Imagini de la ceremonia din Copenhaga!

- Frederik al X-lea a devenit duminica rege al Regatului Danemarcei, succedandu-i mamei sale, regina Margrethe a II-a, care a abdicat dupa exact 52 de ani de domnie, transmite AFP. Aproximativ o suta de mii de danezi au sarbatorit evenimentul in capitala Copenhaga.

- Frederik al X-lea a devenit duminica, 14 ianuarie, rege al Regatului Danemarcei, succedandu-i mamei sale, regina Margrethe a II-a, care a abdicat dupa exact 52 de ani de domnie. Aproximativ o suta de mii de danezi au sarbatorit evenimentul in capitala Copenhaga. Potrivit AFP, putin dupa ora 14:00, Margrethe…

