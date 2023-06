Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea, care vine, vineri, 2 iunie, intr-o vizita privata in Romania, va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la ora 15.30, la Palatul Cotroceni, informeaza Agerpres.Potrivit agendei prezidențiale, regele Charles al III-lea va fi primit in cadrul unei ceremonii oficiale și va…

- Presedintele Klaus Iohannis o primeste, miercuri, pe ambasadoarea Statelor Unite la Bucuresti, Kathleen Kavalec, anunta Administratia Prezidentiala.Intalnirea urmeaza sa aiba loc la ora 12,00, la Palatul Cotroceni.Noul ambasador al SUA a ajuns in Romania la inceputul lunii februarie. Kavalec a avut…