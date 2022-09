Regele Charles și Prințul William mulțumesc lucrătorilor de urgență Regele Charles al Marii Britanii și fiul sau, Prințul William, au vizitat și au mulțumit lucratorilor serviciilor de urgența la o secție de poliție din Londra sambata (17 septembrie) pentru a le mulțumi pentru munca depusa inainte de inmormantarea Reginei Elisabeta a II-a. Inmormantarea de stat de luni (19 septembrie), la care vor participa aproape 100 de președinți și șefi de guvern, inclusiv cei din Statele Unite, Franța, Australia, Japonia, Jamaica și Canada, este probabil una dintre cele mai mari ceremonii și evenimente organizate vreodata in Marea Britanie, potrivit Reuters. Regele Charles… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

