Stiri pe aceeasi tema

- Intotdeauna m-am simțit acasa in Romania, a transmis categoric regele Charles al III-lea, ajuns vineri in țara noastra. Regele a salutat garda de onoare in limba romana.„Nu pot sa descrie placerea pe care o am sa vizit Romania. Va mulțumesc dvs. pentru cuvintele frumoase și generozitatea aratata.…

- Regele Charles al III-lea și-a inceput oficial vizita istorica in Romania. Presedintele Klaus Iohannis l-a primit pe suveran la Palatul Cotroceni. Vizita sa, prima pe care un monarh britanic o face in țara noastra, va fi in mare parte privata.

- Majoritatea celor chestionati in cadrul Sondajului Avangarde "Institutia monarhica in Romania; Perceptii si reprezentari" nu vor revenirea la monarhie (66-), desi 44- apreciaza rolul jucat de institutia monarhica in istoria Romaniei. Regele Mihai este considerat ca fiind cel care a facut cel mai mult…

- Ce legatura are Regele Charles al III-lea cu Romania. Puțini știu cine a fost stra-stra-strabunica suveranului britanic. Ce a spus fiul Reginei Elisabeta a II-a despre țara noastra și de ce este atat de apropiat de pamanturile noastre.

- Regele Charles va rata vizita printului Harry la Londra preferand drumetiile in Transilvania. El va fi in Romania saptamana viitoare, in timp ce fiul sau cel mic, care s-a mutat in California, va veni la Londra pentru a depune marturie in procesul intentat grupului media Mirror, scrie The Telegraph…

- Politia Romana si Asociatia Telefonul Copilului, cu sprijinul Ambasadei SUA in Romania, au lansat, in data de 22 mai, o campanie nationala de prevenire a disparitiei voluntare in randul minorilor, intitulata “Plecatul de acasa nu e o solutie”. Scopul demararii proiectului este creșterea nivelului de…

- Politia Romana si Asociatia Telefonul Copilului, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii in Romania, lanseaza campania nationala de prevenire a disparitiei voluntare in randul minorilor "Plecatul de acasa nu e o solutie".Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, obiectivul principal al…

- Nuno Claro (46 de ani), multiplu campion cu CFR Cluj, a renunțat la Portugalia natala și s-a mutat definitiv in Romania # S-a casatorit cu o romanca, Teodora, iar acum cei doi au grija de un restaurant și o pensiune lasata moștenire, pe „Cetațuia” Clujului Gazeta Sporturilor continua astazi serialul…