Regele Charles al III-lea a facut, sambata, o plimbare in natura, in imprejurimile satului Valea Zalanului, si a discutat cu localnicii, care i-au oferit produse traditionale, dar si cu turistii aflati in zona. Regele Charles al III-lea, care petrece cateva zile la proprietatea sa din Valea Zalanului, judetul Covasna, a facut, sambata, o plimbare in natura, fiind insotit de contele Kalnoky Tibor si de alte persoane, scrie News.ro. FOTO: Facebook El a salutat un grup de turisti care il asteptau si a discutat cu acestia, primind flori de la o femeie. Imbracat lejer, cu ochelari de soare si binoclu…