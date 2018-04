Regele Carl XVI Gustaf a devenit cel mai longeviv monarh din istoria Suediei

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 22 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 19 aprilie, Loteria Romana a acordat 16.707 castiguri in valoare totala de 1.708.793,13 lei.JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC La…

- LOTO, REZULTATE LOTO 6/49 pe 15 aprilie. Duminica, 15 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 12 aprilie, Loteria Romana a acordat 13.

- Prințesa Estelle a Suediei, Ducesa de Ostergotland, a implinit astazi șase ani. Ca și-n cazul verișoarei sale de patru ani, Prințesa Leonore, Palatul Regal a dat publicitații noi portrete in onoarea zilei sale de naștere. Prințesa Estelle a implinit șase ani Cele trei noi fotografii cu viitoarea Regina…

- Volvo a prezentat in aceasta seara la Stockholm noua generatie a modelului V60. Automobilul in caroserie break si cu cinci usi a adoptat designul familiar al noii generatii de vehicule Volvo, insa dispune si de cateva noutati.

- Oasele enigmatice din perioada Mezoliticului gasite in situl Kanaljorden din centrul Suediei ii pun in incurcatura pe arheologii de la Universitatea din Stockholm. Nu seamana cu nimic gasit pana acum, dovezile aratand ca aceste cranii...

- Primul oraș care vrea sa renunțe la bancnote și monede este Stockholm, capitala Suediei, care a fost și prima țara europeana ce a folosit bancnotele de hartie.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut romanca la Cluj - anunt despre accidentare / FOTO Citește și: A…

- Ea a fost unul dintre cele mai bine pastrate secrete ale familiei regale a Suediei: cetatean de rand, divortata, a carei relatie cu printul Bertil a fost vazuta ca o amenintare la adresa dinastiei Bernadotte. Printesa Lilian, nascuta in Tara Galilor si Bertil al ei si-au pastrat dragostea neoficiala…

- Procurori suedezi au inculpat marti un barbat pentru terorism, tentativa de terorism si amenintare la adresa altor persoane in legatura cu atacul comis cu un camion furat in aprilie 2017 in centrul orasului Stockholm in care au fost ucise cinci persoane, informeaza dpa. Rakhmat Akilov,…