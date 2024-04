Stiri pe aceeasi tema

- Artiștii timișoreni Petre Ionuțescu și Cristian Vaduva vor susține un cine – concert sub genericul „Revoluția Nevazuta”, la sfarșitul acestei saptamani, in data de 20 aprilie, in capitala Suediei. Evenimentul este inclus in cadrul manifestarilor derulate sub genericul Noaptea Culturala a orasului Stockholm,…

- S-ar putea sa fie primul semn important ca incepe sa prinda forma semnalul dat de catre majoritatea liderilor europeni care, de atat de multe ori in ultimele luni, au lansat un apel la acțiuni naționale și europene pentru izolarea cat mai eficienta a partidelor din zona extremi-drepte, eurosceptica.

- Mai multe ziare germane cu notorietate, impreuna cu companii de publicitate, fundatii si asociatii, lanseaza de joi o campanie impotriva extremei drepte, care vine sa completeze manifestatiile masive din Germania impotriva formațiunilor politice extremiste, informeaza miercuri agentia DPA, preluata…

- Sute de mii de germani au ieșit in strada, sambata, in semn de protest impotriva extremei drepte, reprezentata in principal de partidul AfD. Protestele au marcat, simultan, și Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. „Sa nu se mai intample niciodata”, a spus cancelarul Olaf Scholz,…

- Austria a fost la randul ei vineri scena unor manifestatii pornite din Germania si denuntand "rasismul" extremei drepte, cu o mobilizare masiva de cateva zeci de mii de persoane, comenteaza AFP, citat de Agerpres.La Viena, 35.000 de manifestanti conform politiei, 80.000 potrivit organizatorilor,…