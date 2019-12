Regatul Unit va îngreuna viza pentru imigranții necalificați Controlul asupra propriilor reguli de comerț exterior, legislație și sistemul de imigratie sunt cele trei puncte principale ale primului-ministru britanic, Boris Johnson, atunci când vorbește despre propunerea sa legata de brexit.

Potrivit conservatorilor, daca partidul va obtine majoritatea la alegerile de joi (12 decembrie) și țara va parasi blocul pâna la sfârșitul lunii ianuarie 2020, noile reguli de imigratie ar intra în vigoare din 2021.

Conform guvernului, aproximativ 627.000 de noi imigranți au intrat în țara în 2018, adaugând 283.000 de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

