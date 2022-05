Regatul Unit: Jumătate dintre asistentele și moașele nou-angajate sunt din străinătate In Regatul Unit, aproape jumatate dintre noile asistente și moașele angajate in ultimul an sunt din strainatate, transmite BBC. Datele oficiale pentru 2021 – 2022 arata ca numarul celor care parasesc aceasta profesie este in creștere. Astfel, anul trecut peste 27.000 de persoane au ieșit din sistem, cu 13% mai mult fața de anul precedent. Explicațiile sunt multiple: un numar semnificativ de asistente și moașe au amanat ieșirea la pensie pentru a ajuta in perioadele de extrema urgența din ultimii doi ani de pandemie. Mai mult de patru din zece au invocat acest motiv. Apoi, una din cinci persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

