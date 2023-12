Regatul Unit, fosta putere colonială, susţine Guyana în criza privind Essequibo, împotriva unei Venezuele nemulţumite ”Regatul Unit se afla alaturi de Guyana”, a anuntat luni pe X ministrul britanic al Americilor, David Rutley, in urma unei reuniuni cu usile inchise cu presedintele Guyanei, Irfaan Ali. Cei doi au pozat strangandu-si mana. ”Azi (luni), la Georgetown, am reiterat sustinerea noastra ferma fata de integritatea teritoriala, suveranitatea si pacea regionala a Guyanei”, a scris el, fara sa mentioneze Veneuela. Intalnirea lui Ali cu Rutley ”s-a concentrat asupra continuarii extinderii relatiilor intre Regatul Unit si Guyana, mai ales in domeniile securitatii si dezvoltarii economice durabile”, a anuntat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

