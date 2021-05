Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson este pus la zid. Premierul Britanic nu mai are nicio șansa in fața conservatorilor care ii cer inca odata demisia. Anunțul af ost facut de șeful conservatorilor scotieni, Douglas Ross. Potrivit AFP , acesta a apreciat duminica ca premierul britanic Boris Johnson ar trebui “cu siguranta”…

- Fostul consilier si colaborator apropiat al premierului britanic Dominic Cummings s-ar afla la originea dezvaluirii catre presa a unui controversat schimb de mesaje intre Boris Johnson si omul de afaceri miliardar Sir James Dyson, relateaza vineri media din Regatul Unit, preluata de dpa. Cummings,…

- Pașaportul de vaccinare ar putea fi necesar pentru calatoriile externe, dar miniștrii guvernului de la Londra nu vor sa il impuna și pe plan intern, spun surse citate de Financial Times . Marea Britanie ia in calcul introducerea testelor rapide COVID in industria divertismentului, pentru a permite reluarea…