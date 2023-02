Stiri pe aceeasi tema

- Patronatul RESTO Constanta si patronatele ‘Eforia turistica’, Mamaia Nord, Costinesti si Tulcea-Delta Dunarii solicita ferm amanarea datei de incepere a scolii pana pe 18 septembrie, afirmand ca o saptamana de vacanta suplimentara va permite copiilor si parintilor, dar si cadrelor didactice, sa se bucure…

- Un microbuz cu 15 ucraineni a ramas blocat pe șoselele din Vrancea, in zona localitații Nanești, dupa ce drumurile au fost acoperite de nameți. Un autocar cu cinsprezece cetateni ucraineni a ramas blocat, la Nanesti, dupa ce drumurile din zona au fost inchise din cauza conditiilor meteo nefavorabile,…

- S-au stins luminițele de Craciun in centrul Timișoarei, doar roata de balci e inca luminata și se invarte. In ultimii 10 ani, prin tradiție, chiar daca Targul de Craciun iși inchidea casuțele in primele zile dupa Revelion, iluminatul de sarbatoare in centru era lasat aprins cel puțin pana la Sfantul…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politistiLa data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 22.00, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat un barbat, de 19 ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia Nord, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia, vineri 6 ianuarie, Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, urmata de tradiționala Procesiune de Boboteaza, de la catedrala pana in Portul Turistic Tomi

- Aproximativ 341.600 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 83.000 de mijloace de transport, au efectuat formalitatile de control la frontierele Romaniei, in perioada 24-25 decembrie, a informat luni IGPF, potrivit Agerpres. Pe sensul de intrare in Romania, au fost 203.274 de persoane, dintre…

- Fundația caritabila Solar Universe a organizat, marți seara, vernisajul expoziției de arta “Nascuți sa fim liberi”, un demers realizat de refugiații ucraineni din Constanța, menit sa stranga fonduri pentru a-i ajuta pe cei care nu au au avut posibilitatea sa fuga din calea invaziei rusești. In cadrul…

