Refugiații din Ucraina continuă să vină în număr mare din Republica Moldova Marți dimineața, cursa feroviara speciala a adus la Iași aproape 1.300 de persoane de mai multe naționalitați. Pompierii, polițiștii, jandarmii, polițiștii de frontiera au fost la datorie, alaturi de voluntari, reprezentanți ai societații civile, ai autoritaților locale și ai mediului privat. Toți pasagerii au beneficiat de servicii medicale, alimente, apa, fructe. Peste 1.200 de persoane au plecat din Gara Cristești cu un alt tren, iar 45 de persoane au mers direct la Aeroport și gara Iași. In spațiile de cazare din Iași au ramas 26 de persoane. Articolul Refugiații din Ucraina continua sa vina… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

