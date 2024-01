Reformă la Guvern! Se taie patru posturi vacante de la Cancelaria primului-ministru Cancelaria prim-ministrului avea un numar maxim de 103 posturi aprobate din care se desființeaza un numar de 4 posturi vacante. Cabinetul Ciolacu va adopta in ședința de joi, 11 ianuarie, o Hotarare a Guvernului privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 832/2022 privind Cancelaria primului-ministru. Conform notei de fundamentare a proiectului, la data de 30 octombrie 2023, posturile vacante din cadrul structurii organizatorice a Cancelariei s-au desființat. Instituția avea un numar maxim de 103 posturi aprobate din care s-au desființat un numar de 4 posturi vacante, rezultand un numar maxim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

