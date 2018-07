Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va prezenta in scris, in termen de 30 de zile, o pozitie detaliata cu privire la procedura de infringement lansata luni de Comisia Europeana impotriva Varsoviei, in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, a anuntat luni Konrad Szymanski, adjunct al ministrului de externe polonez, citat…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, spune ca decizia Curtii Supreme de Justitie care a anulat alegerile pentru Primaria Chisinau creeaza un precedent periculos si va avea consecinte foarte serioase pe termen lung, inclusiv in perspectiva alegerilor parlamentare. El sustine ca tot ce se intampla…

- Procuratura Anticoruptie si Centrul National Anticoruptie anunta despre retinerea unui avocat pentru trafic de influenta, cu primirea de bunuri în proportii deosebit de mari, scrie curentul.md. Temei pentru initierea respectivului proces penal a servit plângerea depusa de catre…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca, in contextul evenimentelor din ultimele zile, singura solutie in trei pasi este demisia Guvernului Dancila, referendum pentru justitie si alegeri anticipate. Dacian Ciolos a notat, joi dimineata, pe reteaua de socializare Facebook, ca “oamenii ies in strada…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a indemnat miercuri Polonia sa risipeasca ''cat mai rapid posibil'' ingrijorarile Uniunii Europene privind reformele judiciare controversate ale guvernului de la Varsovia, relateaza AFP, preluata de Agerpres. ''Comisia spera in mod…

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) fac un apel tuturor persoanelor interesate sa constientizeze ca problemele din justitie se rezolva institutional, prin proceduri legale, si nu in strada.

- Bruxelles intentioneaza sa transfere zeci de miliarde de euro din fonduri europene departe de Europa Centrala si de Est, mutand banii din tari precum Polonia, Ungaria si Republica Ceha catre statele afectate de criza financiara, cum ar fi Spania si Grecia, scrie Financial Times.

- Presedintele Directoratului CEO si seful adjunct al Directiei de Strategii- Dezvoltare, Sorin Alecu, sunt la Bruxelles pentru doua zile, la intrunirea EURACOAL. Sorin Boza, intr-o interventie telefonica: „Este o intalnire anuala pe care o avem cu toti membrii EuraCoal, astazi (ieri,…