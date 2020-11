Refacerea Uniunii Social Liberale începe din „curtea” ministrului Transporturilor, Lucian Bode Liberalii și pesediștii lucreaza foarte bine sub umbrela Ministerului Transporturilor. Directorul General al Companiei Naționale Poșta Romana și vicepreședintele PNL București, Horia Grigorescu il are ca și consilier pe șeful PSD Cluj și candidatul in Parlamentul Romaniei la deputați, Ovidiu Ioan Sacara. In urma demisiei Anca Ciubancan din funcția de Președinte al Organizației Municipale PSD Cluj-Napoca, s-a decis dizolvarea Biroului Politic Municipal și numirea in funcția de președinte interimar a profesorului Ovidiu Ioan Sacara, ocupația expert-consilier Poșta Romana. „Formula completa a intregii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poșta Romana incepe sa faca concurenta companiilor romanesti de transport colete. A anuntat inceperea livrarilor catre Marea Britanie!Compania Nationala Posta Romana a efectuat prima cursa directa pe ruta Bucuresti – Timisoara – Londra. Transportul postal va asigura schimbul de trimiteri intre Marea…

- Compania Nationala Posta Romana a efectuat, la inceputul saptamanii, prima cursa directa pe ruta Bucuresti – Timisoara – Londra. Transportul postal va asigura schimbul de trimiteri intre Marea Britanie si Romania. „Cursa auto a fost inaugurata luni, odata cu plecarea primului transport catre Londra,…

- Romanii au ieșit la vot duminica și și-au ales edilii, dar și președinții de Consilii Județene pentru urmatorii patru ani. Pe listele caștigatorilor s-au aflat și cațiva tineriIn urma primelor rezultate, Anca Alina Baciu are 24 de ani și a câştigat alegerile pentru funcţia de primar în comuna argeşeană…

- CFR Calatori a anunțat ca va suplimenta capacitatea de transport in perioada 7 – 16 octombrie 2020 pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre/dinspre Iasi cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva. „In acest an cel mai mare numar de vagoane de dormit si cuseta pe trenurile care ajung la Iasi. CFR…

- CFR Calatori a anunțat ca va suplimenta capacitatea de transport in perioada 7 – 16 octombrie 2020 pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre/dinspre Iasi cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva. „In acest an cel mai mare numar de vagoane de dormit si cuseta pe trenurile care ajung la Iasi. CFR…

- Sistemul Medical MedLife, operatorul serviciilor medicale private din Romania, a pus in funcțiune un nou laborator Real Time PCR in vederea depistarii infecției cu COVID-19, la Cluj-Napoca. Cel de-al patrulea laborator dispune de circuite de biosecuritate, spații succesive cu presiune negativa și echipamente…

- Olivia Stan are 34 de ani, este absolventa a Facultatii de Teologie din Bucuresti si a mai urmat cursurile Academiei de Gambeling din Anglia. Tanara a inceput sa faca sport la varsta de 17 ani, dupa ce i-a murit mama. Ani de zile a muncit in strainatate ca sa-si plateasca studiile, iar acum s-a intors…

- Prezent in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE, Radu Nicosevici, președintele Academiei de Advocacy, a vorbit despre alegerile locale care vor avea loc in mai puțin de o luna, fiind de parere ca in Timișoara doar doi candidați conteaza cu adevarat. „Din respect pentru timpul celor care…