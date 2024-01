Stiri pe aceeasi tema

- Perioada sarbatorilor de iarna aduce magazinelor online vanzari cu 28% mai mari decat media lunara anuala, potrivit unui studiu realizat de o platforma bazata pe inteligenta artificiala. Se cumpara mai ales mobilier, echipamente si accesorii, produse pentru copii si bebelusi, dar si carti si obiecte…

- Sarbatorile de iarna aduc vanzari mai mari decat media lunara anuala (studiu)Luna decembrie, perioada a Sarbatorilor de iarna, aduce magazinelor online vanzari cu 28% mai mari decat media lunara anuala, potrivit unui studiu realizat de o platforma SaaS bazata pe Inteligenta Artificiala (AI), informeaza…

- Tot mai multe vedete e pregatesc sa plece in vacanța, inainte de sarbatorile de Craciun de anul acesta. Printre aceștia se numara Andreea și Cabral, care au decis sa iși ia cei doi copii și sa plece in Laponia, pentru a trai cea mai frumoasa experienta.Andreea Ibacka a postat pe contul de socializare…

- Majoritatea romanilor intenționeaza sa profite de reducerile de Black Friday, ceea ce duce la o creștere semnificativa a vanzarilor și a numarului de tranzacții cu cardul in luna noiembrie. In acest context, Raiffeisen Digital Bank are activa o oferta promoționala de care noii clienți se pot bucura…

- Luna noiembrie aduce reduceri la mii de produse, iar magazinele din Romania prezinta oferte care mai de care mai atragatoare. Astfel, romanii așteapta, cu sufletul la gura, reducerile la produsele preferate.

- Mai sunt doar cateva zile pana incepe Black Friday pe eMAG. Marile reduceri sunt programate pe data de 10 noiembrie, intr-o zi de vineri, desigur. Aflați in randurile urmatoare cand se da start la reduceri și care sunt acestea. La ce ora incep reducerile de Black Friday 2023 pe eMAG Mai sunt doar trei…

- In fiecare an, luna noiembrie vine cu reduceri mari și oferte de refuzat. Cu toate acestea, este indicat sa cordați atenție deosebita ofertelor și produselor pe care doriți sa le achiziționați. Din nefericire, nu exista o mulțime de reduceri false. Black Friday 2023. Cum puteți face cumparaturi in siguranța…

- Directorul general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, afirma ca in special in perioada marilor reduceri de preturi, cum este Black Friday, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai bine asupra produselor pe care vor sa le cumpere si sa acorde atentie…