Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda condițiilor meteorologice provocatoare, cu rafale de vant ce puneau in pericol funcționarea continua a telefericelor din Sinaia, entuziaștii sporturilor de iarna s-au adunat in numar impresionant pe pistele accesibile ale stațiunii montane

- Prognoza meteo in perioada 26 februarie - 10 martie. Racire dupa primele zile de primavara. Vremea in Banat. Iarna calendaristică se va încheia cu o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cu maxime ce se vor menține la o medie de 18 grade....

- Orice minune ține trei zile: Nu vine primavara, ci se intoarce iarna! Meteorologii Accuweather anunța ca temperaturi ridicate vor mai fi cateva zile , insa lucrurile se schimba radical. Trece valul de aer african și se intorc temperaturile joase și vin și ninsorile. Valorile termice vor fi destul de…

- "Urmeaza cateva zile cu temperaturi scazute, dar de altfel normale pentru acest final de ianuarie. Cele mai scazute temperaturi așteptam marți dimineața, miercuri dimineața cand, in estul Transilvaniei, vom avea temperaturi de -16, -17 grade", a declarat, intr-o intervenție la Realitatea PLUS, meteorologul…

- Anotimpurile nu influențeaza semnificativ momentul optim de incepere a gradiniței. Despre aceasta a declarat medicul pediatru, Marina Toma in cadrul materialului analitic de pe site Noi.md intitulat "Inceputul aventurii educaționale: Cind este un copil pregatit pentru a incepe gradinița". {{722242}}Potrivit…

- Dupa un weekend cu temperaturi de primavara la campie, vremea se schimba brusc și vine iarna adevarata. Meteorologii anunța ger și ninsori incepand de luni 8 ianuarie. In zilele urmatoare se vor inregistra temperaturi negative in toata țara. La acest sfarșit de saptamana vor fi temperaturi de primavara,…

- Mall-uri au inceput sa se umple de panouri mari, roșii, pe care scrie cu alb "reduceri". Nici bine nu am terminat cumparaturile de sarbatori, ca magazine ne invita sa le calcam din nou pragul și ne promit reduceri de nerefuzat.