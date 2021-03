Stiri pe aceeasi tema

- Corpul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit zacand intr-o balta de sange in propria sa locuința. Descoperirea macabra a avut loc astazi, in jurul orei 11:18, in localitatea Cinișeuți, din raionul Rezina.

- Bucurați persoana iubita cu un cadou util și necesar. Echipa Maximum a alcatuit o lista de cadouri care vor spune despre sentimentele dvs. mai mult decit orice cuvinte! Reducerea maxima la unele unitați va fi de pina la 45%, dar cel mai important este faptul ca fiecare dintre produsele propuse le puteți…

- Motorola a anunțat ca lanseaza pe plan local modelul Moto G9 Power care are una dintre cele mai mari baterii din piața, cu capacitate de 6.000 mAh. Compania promite ca telefonul cu ecran de 6,8 inchi va avea o autonomie de 60 de ore între încarcari. Prețul este de 900 de lei.Telefonul…

- Declaratiile noului secretar al Trezoreriei SUA (echivalentul ministrului de finante in tarile europene), Janet Yellen, dar si temerile investitorilor legate de performantele Bitcoin au tras in jos valoarea criptomonedei, formandu-se un prag de suport in jurul a 34.000 de dolari. Cu toate…

- Criza sanitara și economica generata de pandemie a dus inițial la inchiderea tuturor spațiilor comerciale considerate neesențiale și ulterior la recomandarea de a evita spațiile aglomerate, precum...

- Mii de persoane s-au trezit fara bani in conturi, dupa ce au incercat sa vanda produse online. Semne care indica o frauda online Cateva mii de persoane s-au trezit fara bani in conturi, dupa ce au incercat sa vanda online produse pe cel mai mare site de anunturi din Romania. Este vorba despre o nouă…

- Ai putea fi insarcinata? Dovada se afla in testul de sarcina. Dar chiar inainte s-ar putea sa banuiți sau sa sperați ca sunteți insarcinata. Iata primele semne ale sarcinii și de ce apar.

- Aceasta vizita de doua zile – miercuri și joi – la Baku este prima efectuata de un șef de stat strain in Azerbaidjan de la incetarea focului care a pus capat la inceputul lunii noiembrie unei perioade de șase saptamani de lupte dezastruoase in Nagorno-Karabah și care a consacrat importante caștiguri…