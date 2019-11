Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday 2019. Datele centralizate de IT Genetics arata, totodata, ca 86% dintre companii isi stabilesc din timp bugetul si stiu ce produse vor sa cumpere cu aceasta ocazie. La o valoare medie a comenzilor de 1.273 lei, mai mare cu 11% decat in mod normal, firmele mizeaza pe achizitii strategice…

- Pe platforma eMag, unde Paralela 45 participa la campania Black Friday pentru al doilea an consecutiv, turistii pot gasi pe 15 noiembrie oferte pentru sejururi in Turcia, Grecia, Spania, circuite si vacante cu transport individual. O vacanta in Antalya, de exemplu, cumparata pana pe 18 noiembrie, poate…

- EvoMAG, unul dintre cele mai mari magazine online din țara, ține anul acesta Black Friday între 1 și 17 noiembrie și promite reduceri la 70.000 de produse (6.000 de repere). Pentru prima oara compania introduce în campaniile de reduceri și trotinetele electrice, fiind vorba de 1.000 de bucați…

- Cantareata canadiana Celine Dion (51 de ani) va concerta pentru prima data in Romania in vara anului viitor, iar cel mai ieftin bilet costa 225 de lei, in timp ce cel mai scump depaseste 3000 de lei.

- In regiunile Campania și Sicilia, peste patru persoane din zece sunt "expuse riscului saraciei", sau au un venit disponibil cu 60% inferior celui mediu național, scrie Rador, citand Rainews. ​

- Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Calarasi organizeaza cursuri de calificare pentru urmatoarele categorii: infirmier, igiena, brancardier, mediator sanitar, baby sitter, ingrijitori batrani la domiciliu, surori de Crucea Rosie, asistent personal al persoanei cu handicap grav.

- Președintele Klaus Iohannis susține ca Pactul propus de premierul Viorica Dancila este unul bun in esența, dar ii transmite sa lanseze astfel de propuneri in urma uneir validari electorale, nu in campania electorala.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate de Guvern: 5…