- Virgil Popescu a aratat ca Ordonanta prevede reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti, 25 de bani vor fi suportati de bugetul de atat si 25 de bani va fi o reducere voluntara pe care voluntar o vor aplica lanturile de benzinarii, in cazul in care doresc sa ia si aceasta reducere de la buget…

- Reducerea cu 50 de bani la carburanți de la 1 iulie va fi suportata in mod egal de stat și de operatori, fara a fi o obligație pentru toate benzinariile. „25 de bani din cei 50 de bani vor fi susținuți de la bugetul de stat prin Ministerul de Finanțe, iar 25 de bani vor fi susținuți ca o cheltuiala…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, miniștrilor Energiei și celui de Finanțe sa verifice „elementele de preț la carburanți”, pentru „a avea o decizie privind modul in care s-a ajuns la acest nivel al prețurilor la carburanți”. Guvernul are pe ordinea de zi adoptarea ordonanței anti-specula. „Vom aproba…