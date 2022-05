Redmi Note 11 SE 5G este un telefon 5G de buget, cu preţ de doar 140 de euro Xiaomi a anuntat o sumedenie de produse Redmi pe 24 mai, iar unul dintre cele mai accesibile este Redmi Note 11 SE 5G. Terminalul este unul entry level 5G, unul de buget si care e de fapt un rebranding pentru POCO M3 Pro, care are deja ceva vechime pe piata. Pastreaza pana si acel design special al modulului foto, bine delimitat fata de restul spatelui telefonului. La bord gasim un ecran de 6.5 inch Full HD+, un LCD cu refresh rate de 90 Hz. La interior se afla un procesor MediaTek Dimensity 700, alaturi de 4 GB sau 8 GB RAM si 128 GB stocare. Primim si o baterie de 5000 mAh, care se incarca la… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

