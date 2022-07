(Re)denumiri anapoda ale unor instituții de învățământ (I) In articol este criticata o moda manifesta in ultimele decenii in Romania, aceea de schimba, mai mult sau mai putin justificat, denumirile unor institutii de invatamant. Foarte asemanatore cu „intrecerea socialista" de odinioara, o moda pustiitoare devasteaza de la o vreme spatiul public romanesc: cautarea unei legitimitati sporite prin redenumirea institutiilor de invatamant. Nu exista aproape nici o entitate educationala, scoala, liceu sau universitate care sa nu fi fost atinsa de aceasta goana dupa o onorabilitate falsa, care sfarseste in kitsch si derizoriu. Dincolo de valoarea ei intrinseca,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

