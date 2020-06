Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe saptamani de negocieri, Formula 1 a definitivat in cele din urma structura sezonului european al competiției. Așa cum era de așteptat, noul sezon va incepe in 5 iulie cu Marele Premiu al Austriei, iar o saptamana mai tarziu va avea loc o noua cursa tot pe circuitul Red Bull Ring. Ulterior,…

- Sezonul de Formula 1 se va relua luna viitoare, o data cu organizarea pe 5 iulie a Grad Prix-ului Austriei, noteaza BBC. Guvernul Austriei a aprobat gazduirea curselor de deschidere a sezonului 2020 de Formula 1 in luna iulie, dupa ce Marele Circ din acest an a fost bulversat din cauza pandemiei de…

- Cursa de debut din Australia (15 martie) a fost anulata dupa ce angajati ai echipei McLaren au fost testati pozitiv la noul coronavirus. Noul sezon urmeaza sa inceapa in luna iulie cu doua curse programate in Austria. ''Cred ca situatia este destul de diferita intre Melbourne si Austria in acest moment.…

- Formula 1 poate face fata pana la zece cazuri pozitive la Covid-10 cand sezonul 2020 va debuta in luna iulie, a opinat presedintele comisiei medicale a Federatiei internationale de automobilism, citat de Reuters. Profesorul Gerard Saillant a declarat pentru Sky Sports ca sportul are inca nevoie de o…

- Marele Premiu al Chinei, programat initial in data de 19 aprilie in calendarul 2020 al Formulei 1, a fost mutat pe 4 octombrie, conform ultimelor modificari. Conform calendarului revizuit, Marele Premiu al Chinei va fi a 11-a cursa din cele 19 programate in acest an. Cursa de pe circuitul de la Shanghai…

- Austria a devenit marea favorita sa gazduiasca in 5 iulie prima cursa de Formula 1 a sezonului 2020, ca urmare a faptului ca statul urmeaza sa ridice o serie de restricții de circulație pana la sfarșitul lunii iunie. Organizatorii au anunțat insa acum ca iși propun sa profite de prezența echipelor in…

- Formula 1 a primit la sfarșitul acestei saptamani primele indicii reale cu privire la posibila data de start a sezonului 2020. Guvernul Austriei a anunțat startul unei relaxari a restricțiilor de circulație, cu posibilitatea de a organiza evenimente majore de la inceputul lunii iulie. Marele Premiu…

- Sezonul 2020 al Campionatului Mondial de Formula 1 ar putea incepe in Austria, la 5 iulie, cu o cursa fara spectatori, informeaza Reuters, dupa o intrunire a celor zece echipe, care a avut loc joi, potrivit news.ro.Austria a inceput sa relaxeze restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus…