Stiri pe aceeasi tema

- Intrucat cele mai mari salarii, de peste 11.000 de lei, sunt in sectorul IT, patronatul IMM-urilor apreciaza ca facilitatea privind scutirea de impozit, care este de 10 ani, și-a atins maximumul. Pe de alta parte, ”in legatura cu ridicarea facilitaților in cele doua domenii – construcții și agricultura…

- CARAȘ-SEVERIN – Spune senatorul Marcel Vela, vorbind despre felul in care putem face diferența prin felul in care pastram curațenia mediului, a spațiului public și respectam cateva reguli simple! „De multe ori am spus ca Planeta este casa noastra și ca grija fața de ea este cruciala, mai ales in vremurile…

- Termenele de emitere a certificatelor de urbanism si a avizelor au fost reduse la 5 zile pentru proiectele de infrastructura de transport, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru dezvoltarea mai rapida a retelei transeuropene de transport adoptate vineri de Guvern.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat joi la Bruxelles, ce opinie are despre proiectele de lege adoptate de catre Parlament privind eliminarea pensiilor speciale si interzicerea cumulului pensiei cu salariu la stat, ca le asteapta la promulgare.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna aprilie 2023. Suma autorizata la plata este in valoare de 1,34 milioane lei, potrivit news.ro,.„Agentia…

- Activistii Greenpeace Romania sustin ca exploatarea gazelor offshore anuntata, miercuri, de OMV Petrom si Romgaz reprezinta "o noua amenintare pentru Marea Neagra si litoral"."Viata din Marea Neagra este in pericol! OMV Petrom si Romgaz tocmai au anuntat ca incep exploatarea in adancime a…

- Ultimele modificari din legislația europeana vor conduce la transformari fara precedent in sectorul construcțiilor. Obiectivele actuale prevad reducerea substanțiala a consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de sera din cladiri pana in 2030, precum și transformarea cladirilor existente…

- Investițiile de infrastructura și mediu, finanțate de UE in regiunile Nord-Vest si Centru, au intrat in analiza Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European, ai carei deputați vor efectua o vizita de lucru in Cluj-Napoca.