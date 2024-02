Ministrul Mediului: În sectorul industrial aproape ne-am îndeplinit ţinta de reducere a emisiilor "Daca ne referim strict la Strategia de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, bineinteles ca acest document extrem de ambitios aliniaza si Romania in traiectoria acelor state care au ales sa devina neutre din punct de vedere climatic pana in anul 2050. Iar acest lucru bineinteles ca presupune niste etape intermediare, la fel cum presupune niste costuri, la fel cum presupune o modificare a modului in care, poate, fiecare dintre noi ne traim viata zi de zi. Putem sa observam deja ca, in anumite sectoare, Romania are un progres inregistrat destul de pozitiv, la fel cum exista alte sectoare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

