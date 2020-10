Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, Lucian Georgescu, aflat pe pozitia a cincea pe lista PSD la Camera Deputatilor, a anuntat, marti, printr-un comunicat postat pe pagina sa publica de Facebook, ca renunta la candidatura la alegerile parlamentare."In urma unei largi consultari…

- Rectorul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, Lucian Georgescu, aflat pe pozitia a cincea pe lista PSD la Camera Deputatilor, a anuntat, marti, printr-un comunicat postat pe pagina sa publica de Facebook, ca renunta la candidatura la alegerile parlamentare. "In urma unei largi consultari cu echipa…

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste azi, 20 octombrie, de la ora 17,00, pentru a valida listele cu candidatii partidului pentru alegerile parlamentare. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca listele finale ale candidatilor pentru alegerile parlamentare vor fi aprobate marti.…

- Alexandru Rafila a anuntat joi ca se va inscrie in PSD si va candida pe lista partidului la alegerile parlamentare. El va deschide lista formatiunii la Camera Deputatilor, in Bucuresti.Intrebat daca alegerile parlamentare mai pot avea loc pe 6 decembrie in contextul cresterii numarului de…

- Partidele mai au la dispozitie o saptamana si jumatate sa faca listele de candidati pentru parlamentare. Ludovic Orban este primul pe lista la Camera Deputatilor pentru Bucuresti. La randul lor, social-democratii sunt in focurile negocierilor.

- Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, anunța ca PNL e disperat sa faca alegeri parlamentare in decembrie pentru ca știe ca partidul pierde procente in ritm accelerat. "Explicația #obsesiei pentru alegerile parlamentare Președintele Iohannis, adica cel care conduce de facto partidul #incompetenților…

- Delegații stabiliți de USR și PLUS din Brașov vor stabili sambata candidații care vor figura pe listele pentru Camera Deputaților și Senat. Candidații s-au inscris pe o lista comuna și toți cei peste 100 de delegați aleși de filialele din județ ii vor vota conform unui punctaj pe fiecare in parte.…

- La alegerile parlamentare, Pro România va avea doar candidati proprii si sigla Pro România, a declarat luni liderul formatiunii, Victor Ponta, care precizeaza ca îsi va asuma candidatura la Camera Deputatilor pe lista de Bucuresti.„La Bucuresti am comis o eroare evidenta…