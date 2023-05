Erling Haaland (22 de ani) a marcat al 35-lea sau gol in Premier League, record in campionatul englez. „Am trait un sentiment genial, ca pentru fiecare gol inscris”. Manchester City a invins-o cu 3-0 pe West Ham și e din nou lider. In urma cu aproape trei decenii, Andy Cole a marcat 34 de goluri in 40 de meciuri și 3.597 de minute la Newcastle, in 1993-1994. Era record in Premier League, intr-un campionat cu 22 de echipe. ...