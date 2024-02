Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City - Chelsea, meci contand pentru etapa a 25-a din campionatul Angliei, este programat, sambata, 17 februarie, de la ora 19:30, pe Etihad Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Erling Haaland (23 de ani) continua sa scrie istorie la Manchester City in Premier League. Starul norvegian a reușit sa inscrie o dubla in meciul din campionatul Angliei caștigat de „cetațeni” cu 2-0 pe teren propriu in fața lui Everton, contand pentru etapa a 24-a. ...

- Șoc in Anglia! Antrenorul Jurgen Klopp (56 ani) a anuntat vineri ca o va parasi pe FC Liverpool la finalul sezonului 2023 / 2024. Motivul ar fi epuizarea. Klopp are o colaborare de aproape noua ani cu „cormoranii“, inceputa in octombrie 2015. „Am spus deja asta clubului in luna noiembrie. Pot intelege…

- Manchester City, revenita dupa ce a castigat Cupa Mondiala a Cluburilor, si Chelsea au obtinut victorii, miercuri, in meciurile sustinute in etapa a 19-a a primei ligi engleze de fotbal, potrivit Agerpres.City, campioana en titre, s-a impus la Liverpool, cu 3-1 in fata echipei locale Everton, care…

- Manchester City a fost amendata cu 120.000 de lire sterline de catre Football Association dupa ce jucatorii sai au protesta vehement la adresa arbitrului la finalul meciului cu Tottenham Hotspur incheiat cu o remiza dramatica (3-3) in Premier League, la inceputul acestei luni.Mai mulți jucatori de…

- Pep Guardiola (52 de ani), antrenorul de la Manchester City, l-a ințepat pe Mikel Arteta (41 de ani) tehnicianul lui Arsenal, dupa ce „cetațenii” au remizat, scor 3-3, in etapa cu cumarul #14 din Premier League. Finalul meciului a oferit o faza care a starnit multe controverse. In prelungirile partidei,…

- Manchester City și Liverpool au remizat sambata, scor 1-1, in etapa cu numarul #13 din Premier League. „Cetațenii” au deschis scorul prin Erling Haaland in minutul 27, dar „cormoranii” au obținut un punct grație golului reușit de Trent Alexander-Arnold in minutul 80. Pep Guardiola nu a facut nicio schimbare…

- Jurgen Klopp (56 de ani), antrenorul lui Liverpool, s-a aratat nemulțumit de programul din Premier League, inaintea partidei cu Manchester City, din etapa #13. Manchester City - Liverpool, derby-ul etapei #13 din Premier League, se joaca sambata, 25 noiembrie, de la 14:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct…