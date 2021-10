Record NEGRU în pandemie: 442 de decese și 1.667 de bolnavi critici In ultimele 24 de ore au fost 16.743 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei. De asemenea, autoritațile au raportat 442 de decese. Crește și numarul pacienților internați la terapie intensiva, unde sunt 1.667 de persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi, 12 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.382.531 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 4.205 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.188.975 de pacienți au fost declarați vindecați. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

