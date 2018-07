Stiri pe aceeasi tema

- Examenul de Bacalaureat (sesiunea de vara) s-a incheiat, iar acum se fac calcule. Argesul are un grad de promovare mai mic decat anul trecut, dar marea problema este ca sunt doua unitati de invatamant ...

- Rezultatele la Bacalaureat au fost afișate miercuri, iar veștile nu sunt tocmai bune pentru elevii Liceelor Tehnologice din Turburea și din Stoina, Gorj. Pentru al doilea an consecutiv, Liceul Tehnologic Turburea, din judetul Gorj, a ajuns pe lista unitaților școlare cu niciun elev promovat…

- Dezamagire pentru reprezentanții a doua licee din Buzau, unde niciun elev nu a reușit sa promoveze examenul de Bacalaureat din sesiunea care tocmai s-a incheiat. La Patarlagele și Lopatari, nimeni nu are, astazi, motive de bucurie. Doua licee tehnologice din județ se afla in coada listei in ceea ce…

- In urma publicarii rezultatelor la Examenul de Bacalaureat care a avut loc in judetul Gorj a fost inregistrat un procent de promovabilitate de 60,61% inainte de depunerea contestatiilor. Nu a fost inregistrata nicio medie de 10, iar in doua licee ...

- Niciun elev din judetul Gorj nu a reusit sa ia media 10 la examenul de Bacalaureat. O absolventa a Colegiului National „Spiru Haret" din Targu Jiu a obtinut cea mai mare medie, respectiv 9,98. Ioana Toloarga, de la specializarea Fil...

- Examenul de Bacalaureat incepe astazi cu proba la Limba si Literatura Romana, urmata apoi maine, 26 iunie, de cea la Limba si Literatura materna. Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului, iar ultima proba, cea la alegerea profilului și specializarii, se va desfașura joi, 28 iunie.…

- Peste 118.000 de elevi care au absolvit liceul anul acesta s-au inscris la examenul de Bacalaureat, care incepe maine. Lor li se adauga alti aproximativ 18.000 de absolventi care au terminat liceul in anii trecuti. De la ora 9:00 va avea loc prima proba, cea la limba si literatura romana. Accesul in…

- In timp ce multi elevi respira deja aer de vacanta, cei de clasa a XII-a sunt in focul pregatirilor pentru Bacalaureat! Ca sa invete mai usor pentru proba care, in mod traditional, ridica cele mai multe probleme, cea de Limba si Literatura Romana, un cantaret a pus materia de examen in piese de rap.