Record negativ în Spania: Peste 12.000 de cazuri de Covid-19, înregistrate într-o singură zi Record negativ in Spania. Mai mult de 12.000 de cazuri au fost inregistrate, vineri, 11.09. a.c., conform ultimului bilanț al Ministerului Sanatații spaniol. Este cea mai mare cifra inregistrata intr-o singura zi de la inceputul pandemiei de coronavirus. In aceasta saptamana, Spania a fost prima țara din Europa occidentala care a depașit pragul de jumatate de milion de cazuri. Aici, numarul total de infectari a ajuns la 566.326 de la inceputul pandemiei, cu 26.747 de morți. Doar intr-o singura zi au fost inregistrate 12.183 de cazuri, “cel mai mare numar de cazuri pozitive de la inceputul pandemiei”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

