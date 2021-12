Stiri pe aceeasi tema

- Un numar record de jurnaliști se afla la inchisoare in intreaga lume, deplange organizatia Reporteri Fara Frontiere (RSF) in bilantul sau anual. Aceasta majorare de circa 20% intr-un an este in principal cauzata de trei tari, Myanmar, Belarus si China, susține RSF.

- Cele cinci tari unde cel mai mare numar de jurnalisti erau detinuti anul acesta sunt China, Malaysia, Vietnam, Belarus si Arabia Saudita. Cu 488 de jurnalisti inchisi in lume, „RSF nu a inregistrat vreodata un numar atat de ridicat de jurnalisti detinuti”, deplange ONG-ul in bilantul sau anual, dezvaluind…

- O crestere a numarului persoanelor infectate cu gripa aviara în China în acest an suscita îngrijorare în rândul expertilor, potrivit carora o tulpina care a circulat anterior pare sa fi suferit mutatii, devenind astfel mai contagioasa în rândul populatiei umane,…

- Treningurile verzi si salopetele roz “Made in Korea” purtate de personajele din Squid Game, un serial de succes la nivel mondial, au impulsionat vanzarile din industria textila din Coreea de Sud, care a avut dificultati in perioada pandemiei, scrie Reuters. Zilele acestea activitatea din interiorul…

- Peste 4.300 de migranti ilegali au intrat în Germania începând din august prin intermediul unei rute care leaga Belarusul de Polonia, a anuntat miercuri politia federala germana, transmite DPA.Majoritatea acestor migranti au provenit din Irak, Siria, Yemen si Iran.În…