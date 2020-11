Record de infectări, Italia pregătește noi restricții, posibil o nouă carantină totală Ministrul italian al sanatatii a declarat duminica aceasta ca noile date privind contaminarile cu noul tip de coronavirus sunt „ingrozitoare” si ca Italia are la dispozitie doar doua zile pentru a aproba restrictii mai severe menite sa opreasca raspandirea virusului. Duminica, Italia a inregistrat aproape 32.000 de noi contaminari, cel mai mare numar zilnic de la declansarea pandemiei, si circa 300 de noi decese cauzate de COVID-19. In total, numarul de persoane care au murit de COVID-19 in Italia a ajuns la 38.618. „Avem 48 de ore pentru a incerca sa aprobam o noua inasprire a restrictiilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

