- Suedia a inregistrat un record de 7.240 infecții noi cu Sars Cov 2 in ultimele 24 de ore și 66 de decese. Franța amana Black Friday, iar Statele Unite raporteaza 192.805 cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore.

- De la deputul pandemiei și pana in prezent Rusia a inregistrat peste doua milioane de imbolnaviri cu noul coronavirus. Rusia a atins un nou record negativ al imbolnavirilor și deceselor. Conform Reuters, ultimul bilanț zilnic al Rusiei arata ca țara a depistat 23.610 de persoane infectate și 463 de…

- Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, le-a cerut miercuri companiilor din sectorul distributiei sa amine operatiunea promotionala Black Friday prevazuta in Franta pentru data de 27 noiembrie, in timp ce guvernul de la Paris este asteptat sa decida in zilele urmatoare cind isi vor putea relua…

- Statele Unite ale Anericii au inregistrat un numar record de infectari Covid-19: 200 de mii de cazuri noi in 24 de ore, anunța ansa . Conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, numarul total de infecții de la inceputul pandemiei Covid-19 in SUA este de peste 10.238.243. Numarul deceselor…

- Franța inregistreaza un nou record negru al pandemiei de coronavirus, dupa ce autoritațile au raportat, vineri, 60.486 de noi infectari cu coronavirus in ultimele 24 de ore, relateaza Hotnews.Joi,autoritațile franceze au raportat 58.046 de noi infectari.Totodata,aceasta țara a raportat 828 de noi decese…

- Rusia a inregistrat marti 6.215 de noi cazuri de covid-19, un nou varf, in 24 de ore, de la cel din 18 iulie, iar bilantul total al contaminarilor a crescut la 1.115.810, relateaza Reuters, potrivit news.ro.CITEȘTE ȘI: Cum igienizam nasul pentru a minimiza riscul infecțiilor respiratoriiA…

- Coronavirus in lume. Numarul cazurilor de coronavirus din lume a trecut de 27 de milioane de infectari, potrivit Worldometers . In axcelași timp, numarul deceselor asociate cu Covid-19 a ajuns la 883.000. Alte peste 19 milioane de persoane au fost declarate vindecate de Sars-Cov-2. Coronavirus in lume.…