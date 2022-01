Record de infectări Covid-19 în Franța Franța a inregistrat un nou record de infectari Covid-19, marți seara fiind raportate peste 464.000 de cazuri in interval de 24 de ore. Este cel mai mare numar de contaminari inregistrat intr-o singura zi de la inceperea pandemiei. Este și cel mai mare bilanț zilnic inregistrat, pana acum, in Uniunea Europeana. La nivel mondial, ieri, doar Statele Unite au raportat mai multe imbolnaviri, și anume 547.000. In Franța, deși nivelul infectarilor este uriaș, presiunea asupra sistemului sanitar este mai mica decat in valurile precedente. O explicație ar fi gradul mare de vaccinare, de peste 80% din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

