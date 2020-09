Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, la nivelul județului Buzau, media zilnica a infectarilor cu noul coronavirus a fost de 25 de cazuri, in scadere fața de saptamana precedenta. In ultimele 24 de ore, autoritațile buzoiene din sanatate au inregistrat 21 de cazuri noi de SARS-COV2 și doua decese. „Astazi, 04 septembrie…

- Bilanț sumbru, astazi, la nivelul județului Buzau, in privința evoluției cazurilor de Covid și a deceselor in randul pacienților cu coronavirus. Autoritațile din sanatate anunța cinci decese și 46 de cazuri noi de coronavirus, semnalate in ultimele 24 de ore. „Astazi, 15 august 2020, situația epidemiologica…

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat și astazi un numar mare de imbolnaviri inregistrate in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau: 30. De asemenea, din raportul de astazi, reiese ca peste 600 de buzoieni sunt in carantina sau in izolare la domiciliu, in urma anchetelor epidemiologice efectuate…

- Astazi, la nivelul județului Buzau, a fost anunțat cel mai mare numar de decese raportate intr-o zi: trei. Pe de alta parte, autoritațile din sanatate anunța și cel mai mic numar de cazuri de Covid-19 inregistrate in ultima saptamana. Potrivit D.S.P., in ultimele 24 de ore, 19 persoane au fost diagnosticate…

- De la inceputul pandemiei, numarul imbolnavirilor cu coronavirus la nivelul județului Buzau a ajuns la peste 1.300, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 21 de cazuri noi. Autoritațile din sanatate au mai anunțat și un deces. „Astazi, 31 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul…

- Astazi, 16 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 883;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 550;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 13 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 824;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 530;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 8 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 684 (2 cazuri au fost testate și confirmate pe raza altor județe și au fost alocate județului Buzau);  Numar persoane vindecate Covid-19…