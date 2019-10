Reconstrucție ecologică pe brațul Sfântu Gheorghe. Călălin Țibuleac: "Nu s-a mai făcut înainte de '89" "Un alt proiect important care urmeaza, este sa intram pe zona de reconstrucție ecologica a ieșirii in mare, pe brațul Sfantu Gheorghe. In acest moment, firul de ieșire din marea Neagra, mai ales ca e apa foarte scazuta, nu știu daca are o lațime mai mare de 60 de metri. Și daca nu ești din zona, riști sa urci direct pe bancul de nisip. Practic, decolmatarea ieșirii in mare pe Sfantu Gheorghe nu s-a mai facut inainte de '89. Brațul Sfantu Gheorghe este principalul braț de urcare a sturionului pentru reproducție, iar in aces moment sturionul iși schimba zona de reproducție, și la fel pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Tibuleac, guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", s-a aflat in direct la interviurile DCNews unde a vorbit despre salvarea celui mai mare complex lagunar din Romania. ”Razim Sinoe, cel mai mare complex lagunar din Romania unde se presupune ca apa ar trebui…

- ”Din pacate am ajuns in 2019 unde resursa piscicola a scazut și pana la urma viața iți arata ca nu e ok ce se intampla și trebuie sa schimbi ceva. Am avut discuții cu asociațiile de pescari și federațiile pentru a gasi soluții sa repopulam cu pește in Delta și sa avem acea responsabilitate vis-a-vis…

- Odata ce va fi un Guvern votat de Parlament, deci unul legitim și funcțional, preocupat de bugetul pe anul 2020, dupa alegerile prezidențiale și vacanța parlamentara, este greu de crezut ca primul lucru pe care-l va face noul Guvern Orban va fi sa aplice o strategie pentru a demara alegerile anticipate,…

- ”Nu pot spune ca am avut o discuție cu Cozmin Gușa, eu mi-l doresc, el a fost membru la PSD Sectorul 1 cand era secretar general al partidului. Eu mi-l doresc daca și el dorește sa revina la prima dragoste. Eu zic ca dupa alegerile prezidențiale sa am o discuție cu Cozmin Gușa. PSD are nevoie de…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) din Tulcea a semnat contractul pentru intabularea suprafetelor din zonele tampon si cele economice pe care le administreaza, a declarat guvernatorul Rezervatiei, Catalin Tibuleac, potrivit Agerpres."Am semnat acum doua saptamani contractul…

- Practic, Volkswagen va renunta la efectul 3D al celor doua litere V si W din componenta logo-ului in favoarea unui design bidimensional, cunoscut in lumea digitala drept "flat". Literele V si W vor fi integrate in continuare intr-un cerc, insa nu se vor mai atinge. Pe modelele constructorului, logo-ul…

- Guvernul se intruneste miercuri in sedinta saptamanala, pe agenda de lucru figurand si un proiect de lege pentru ratificarea Scrisorii de intelegere dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

- Din 59 de extrageri, din 2015 și pana acum, doar in cazul a șase extrageri, valoarea bonului caștigator a fost sub 100 de lei. Specialiștii din Ministerul de Finanțe au remarcat ca, la nivel național, oamenii fac cumparaturi, in proporție de 83%, de valori cuprinse intre 1 și 99 de lei și doar 17%…