- Un vultur pe cale de dispariție a fost gasit mort in incinta sa de la o gradina zoologica din Texas cu „o rana neobișnuita", au anunțat luni autoritațile. Reprezentanții complexului ofera o recompensa de 10.000 de dolari pentru informații utile in cadrul anchetei, potrivit BBC. Fii la curent…

- Parinții elevilor care practica fotbalul la un liceu din Texas, SUA, s-au declarat ingroziți de tratamentul la care au fost supuși copii lor, dupa ce aceștia au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui antrenament epuizant la echipa, informeaza BBC . Elevii au fost forțați de antrenor sa faca…

- E stare de alerta in zonele de coasta ale Californiei, dupa ce statul american a fost lovit de o furtuna, pornita din Oceanul Pacific. Valuri uriașe au lovit țarmurile, unele chiar pilonii de susținere ai celebrului pod Golden Gate din San Francisco.

- Turcia a introdus o taxa turistica de la 1 ianuarie 2023. Astfel, turiștii vor trebui sa scoata mai mulți bani din buzunar, daca iși planifica o vacanța in Turcia. Turcia a introdus, de la 1 ianuarie 2023, o taxa pentru turiști. Astfel, vizitatorii sunt obligați sa plateasca o taxa suplimentara de 2%…

- Trei cimpanzei au fost impuscati mortal, iar un al patrulea a fost ranit, dupa ce au evadat de la o gradina zoologica din Suedia. Furuviksparken sustine ca a fost nevoita "in mod tragic" sa recurga la aceasta solutie, intrucat primatele reprezentau un pericol pentru public. Un al cincilea cimpanzeu…

- Propunerea prin care polițiștii puteau sa utilizeze roboți capabili sa ucida a fost adoptata saptamana trecuta de legislatorii din San Francisco. Decizia a fost anulata marți, 6 decembrie, de autoritați, relateaza BBC . Criticata dur de grupurile pentru apararea libertaților civile, masura ar fi permis…

- Un panda gigant oferit Taiwanului de catre China in urma cu 14 ani, in timpul unei perioade in care relatiile diplomatice cunoscusera o imbunatatire intre cele doua parti, a murit sambata dupa ce a suferit o serie de accidente vasculare cerebrale, a anuntat gradina zoologica din Taipei, relateaza AFP.…

- Un tanar care a urcat pe un camion și a inceput sa danseze a murit dupa ce vehiculul a trecut pe sub un pod, pe o autostrada din Texas, transmite NBC News.Șoferul nu și-a dat seama cand barbatul a sarit sau s-a urcat pe remorca TIR-ului si și-a continuat drumul.Barbatul in varsta de 25 de ani a inceput…