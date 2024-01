Recomandările ASPA pentru cei care și-au pierdut câinii în perioada sărbătorilor Reprezentantii ASPA Bucuresti le-au facut o serie de recomandari proprietarilor de caini care și-au pierdut animalele de companie in perioada sarbatorilor. Potrivit ASPA, fotografii cu animalele gasite in Bucuresti sunt publicate pe paginile adaposturilor din Bragadiru si Mihailesti, in speranta ca vor fi recunoscute de proprietari si recuperate. Iata ce puteți face daca animalul pierdut […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ASPA Bucuresti le recomanda proprietarilor de caini care si-au pierdut animalul in perioada sarbatorilor ca, in cazul in care acesta nu are microcip, sa verifice paginile de Facebook ale adaposturilor din Bragadiru si Mihailesti. Fotografii cu animalele gasite in Bucuresti sunt publicate,…

- Corina Bud, in varsta de 43 de ani, a stat in ultimii ani departe de televiziune, preferand sa se concentreze pe educația fiului ei, Robin. Artista revine pe micile ecrane, chiar in noaptea dintre ani, la Pro TV, și susine ca momentul ei este unul dintre cele mai spectaculoase, motiv pentru care toata…

- Ce trebuie sa știe cei care cumpara jucarii pentru copii, in perioada sarbatorilor de iarna. Recomandari de la ANPC Ce trebuie sa știe cei care cumpara jucarii pentru copii: Protecția Consumatorilor recomanda parinților sa fie atenți la produsele și jucariile destinate copiilor, in contextul sarbatorilor…

- Medicii veterinari atrag atentia ca animalele pot dezvolta fobii, miscari necontrolate si isi pot pierde viata din cauza efectelor produse de materialele pirotehnice. Tone de petarde si artificii sunt folosite in fiecare an, in luna decembrie, perioada care coincide si cu cele mai multe sesizari privind…

- Vin sarbatorile și am dori sa ne cazam prietenul cu blanița undeva, ca sa fim și noi liberi sa plecam in vacanța! In București exista cateva hoteluri pentru caini și pisici. Ziarul Puterea s-a interesat cat va costa cazarea prietenului necuvantator. Daca aveți un caine de talie mica, mare sau medie…

- Cat timp poți sa iți lași cainele singur in casa este o intrebare comuna printre posesorii de caini, deoarece mulți dintre noi ne confruntam cu agenda incarcata și activitațile zilnice care necesita absența noastra de acasa pentru anumite perioade de timp.Deși este ințeles ca este dificil sa lași cainele…

- Una dintre cele mai frumoase cladiri din Bucuresti, Casa Mita Biciclista, a fost decorata in spiritul sarbatorilor de iarna. Cei mai apreciati artisti florali din Europa s-au ocupat de decorarea casei istorice. Casa Mita Biciclista se afla in Piata Amzei din Bucuresti. Mii de oameni au mers acolo sa…

- Autoritatea Vamala Romana va suplimenta personalul din punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova pentru a fluidiza traficul si a face fata fluxului mai mare de calatori din perioada sarbatorilor de iarna. Autoritatea Vamala Romana va suplimenta personalul din punctele de trecere a frontierei…