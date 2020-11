Stiri pe aceeasi tema

- „Acasa”, povestea familiei ce a locuit 18 ani in Delta Vacaresti si cel mai premiat documentar romanesc al acestui an, va fi disponibil pe HBO GO incepand cu 15 octombrie.Documentarul de debut al lui Radu Ciorniciuc a fost realizat pe parcursul a patru ani, in care el a urmarit marea aventura…

- Momente grele pentru Salman Khan și pentru familia actorului. Autoritațile au facut mai multe percheziții intr-un dosar de trafic de droguri, ca urmare a arestarii unei actrițe foarte apropiate de clanul Khan. Dupa aceea, rudele actorului au fugit din Mumbai.

- Eugenia si rasismul din interbelic au avut impact asupra Romaniei si in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, si in comunism, iar consecintele le vedem inclusiv astazi. Vrand sa vindece natiunea dupa Marele Razboi, unii eugenisti romani au propus masuri precum sterilizarea copiilor din casatorii…

- Familia unui barbat in varsta de 86 de ani din localitatea Ciocmani, comuna Babeni, a alertat autoritațile in cursul zilei de sambata, 29 august, cu privire la faptul ca acesta a plecat de acasa, vineri dimineața, 28 august, și nu s-a mai intors.