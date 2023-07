Stiri pe aceeasi tema

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamina de canicula, in Europa fiind așteptate temperaturi de peste 40°C in Italia și fiind emise avertizari de canicula in Spania, in timp ce incendii devastatoare continua sa faca ravagii in Canada și California. Temperaturi de pina la 48°C sint așteptate la inceputul…

- Guvernul Spaniei va aloca peste 2 miliarde de euro pentru combaterea efectelor secetei in agricultura. Altfel, pierderile ar putea fi catastrofale, atat pentru fermieri cat și pentru economia țarii.

- In sudul Franței, aproape de granița cu Spania, seceta impune masuri de restricție a consumului de apa. Printre acestea se numara interdicția vanzarilor de piscine supraterane, acele bazine mai mici, gonflabile, care se pot cumpara uneori din hipermarketuri sau de pe internet.

- Distribuitorii, dar mai ales clientii din supermarketuri sunt foarte ingrijorati din cauza pretului cu care a ajuns sa se comercializeze uleiul de masline. Iar totul a plecat de la seceta prelungita din Spania. Recolta, redusa cu 50% Recolta recenta de masline din octombrie pana in februarie a produs…

- Conditiille meteorologice nefavorabile din Spania, in special seceta prelungita, sunt principalul motiv pentru cresterea preturilor uleiului de masline, potrivit CNBC. Din cauza conditiilor meteorologice extrem de proaste, recolta recenta de masline din octombrie pana in februarie a produs un randament…

- Vești ingrijoratoare pentru romani! Preturile uleiului de masline au crescut considerabil la nivel mondial. Aceasta consecința este urmarea secetei prelungite din Spania, cel mai are producator al acestui aliment. Cat a ajuns sa coste la raft uleiul de masline.

- E o situație alarmanta in Spania din cauza secetei. Cele mai afectate regiuni sunt Catalonia și Andaluzia unde apa a fost raționalizata. In unele localitați apa potabila este adusa zilnic, cu cisterna, iar localnicii pot umple cate un bidon de 5 litri.

- Fermierii din sudul Europei se confrunta cu o criza a culturilor. Luni intregi de seceta au intrerupt recoltele din acest an, iar unii ecologiști spanioli avertizeaza ca țara ar putea fi in curand incapabila sa susțina culturile de cereale, cum ar fi graul și orzul. “Peste 3,5 milioane de hectare de…