Reclamațiile din piața de asigurări s-au dublat în prima jumătate a anului Numarul de petiții și informari de neconformitate inregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in primul semestru al anului s-a ridicat la aproape 21.900, cu 114% mai mare decat in aceeași perioada a anului trecut. Conform raportului ASF privind activitatea din prima jumatate a anului, 9.780 de petiții și informari au fost finalizate prin plata, iar 8.331 au fost finalizate nefavorabil petenților sau au reprezentat spețe asupra carora ASF nu are capacitate de intervenție. Dintre cele 21.861 petitii si informari de neconformitate inregistrate in primele sase luni ale anului, 97,18%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

