Reclama cu Delia la teste COVID-19, interzisă. „Nu înseamnă că aruncăm masca și bem din aceeași sticlă!” Reclama cu Delia la teste COVID-19, interzisa. „Nu inseamna ca aruncam masca și bem din aceeași sticla!” Cu siguranța ați vazut cel puțin o data la tv reclama cu Delia la teste COVID-19. Este un spot publicitar pentru OK Medical. Consiliul Național al Audiovizualului a ajuns insa la concluzia ca reclama nu informeaza corect și poate induce in eroare. Astfel ca nu mai poate fi difuzata pe posturile de televiziune in forma sa actuala. „Spotul aduce confuzie in randul celor care se uita și simuleaza un comportament prin care nu se respecta prevederile actuale. Este un moment prost ales, avand in… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

