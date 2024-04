Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski deplange faptul ca ”am pierdut sase luni”, in contextul in care un vast program de ajutor militar destinat Ucrainei, in valoare de 60 de miliarde de dolari, este blocat in Congresul american de mai multe luni. Zelenski da asigurari ca, fara aceasta sustinere,…

- Intr-un interviu inregistrat luna trecuta de un post de radio elvețian și preluat de Reuters, Papa Francis a declarat ca Kievul ar trebui sa aiba curajul de a negocia sfarșitul conflictului armat cu Rusia, in contextul unei incapacitați de a respinge complet forțele ruse de pe teritoriul Ucrainei. Citește…

- Recompensa pentru curaj și profesionalism. Marius Saizu, corespondent special al Focus, știrile Prima TV, a fost premiat de Consiliul Național al Audiovizualului pentru materialele și transmisiunile realizate pe front, in Ucraina și Israel. In cadrul Galei „Fapte, nu frica! Jurnalism de performanta…

- „Fapte, nu Frica”, așa s-a intitulat gala de excepție a jurnaliștilor premiați de Consiliul Național al Audiovizualului. Cristina Cileacu, Alex Rotaru și Vali Stan au fost jurnaliștii Digi 24 premiați pentru curajul de a merge in zone de razboi. Imagini cu un puternic impact emoțional au fost vazute…

- Consiliul National al Audiovizualului organizeaza joi, la Teatrul National „I. L. Caragiale” din Bucuresti, Gala pentru Excelenta in Jurnalism. Evenimentul este dedicat recunoasterii publice a devotamentului si profesionalismului jurnalistilor romani care au participat, in ultimii doi ani, la misiuni…

- Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Zhang Jun, a declarat ca SUA ar trebui "sa inceteze sa mai furnizeze arme Ucrainei și sa faca eforturi pentru a instaura pacea". "Anumite țari ar trebui sa inceteze imediat sa mai toarne ulei pe foc și sa inceteze sa submineze eforturile diplomatice ale comunitații…

- UE "va pierde" Serbia in favoarea Chinei, daca nu va permite aderarea țarii la blocul comunitar in curand și ar trebui sa acționeze in acest sens inainte de a primi Ucraina, a declarat premierul ungar Viktor Orban intr-un amplu interviu care va fi publicat in cursul acestei saptamani, transmite POLITICO.…

- Ambasadorul britanic la NATO considera ca Ucraina nu ar trebui sa se aștepte la progrese la urmatorul summit in ceea ce privește aderarea in cadrul alianței, informeaza Politico.Reprezentanții NATO se vor reuni la Washington pentru un summit pe 9 iulie și, deși este probabil sa se discute despre…