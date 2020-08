Reclădim Lugojul – o altfel de campanie (P) De ce? De ce nu am aparut? Poate greșesc. Poate am procedat corect. Colegii de partid și cunoscuții m-au intrebat de ce nu apar pe afișajul stradal. Eu m-am intrebat ce cauta actualul primar pe afișajul stradal, sau actualul președinte de consiliu județean. Nu m-am intrebat ce cauta candidații noi, cu o singura excepție. Un primar bun, cu realizari, iubit de lugojeni, ar mai fi avut nevoie de afișaj stradal? Eu cred cu tarie ca nu, deloc. Ar fi fost reales fara emoții.

La fel.

Un președinte de consiliu județean care ar fi știut macar sa vorbeasca limba… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

