Recital ofensiv pentru Activ

In startul Diviziei A la handbal feminin, Activ Prahova Ploiești a pornit cu dreptul in drumul spre obiectivul propus – anume promovarea, echipa antrenata de Dragoș Dobrescu, Robert Comendant și Alina Dumitru adjudecandu-și duelul din deplasare, cu formația secunda a vicecampioanei CSM București, in Seria A, Activ impunandu-se cu scorul de 39-28, dupa ce, la pauza, conducea la trei goluri – 17-14. Pentru Activ au marcat majoritatea jucatoarelor, Mara Arvatu (7 goluri), Gabriela Moldoveanu (6 goluri) și Catalina Sava (5 goluri) fiind principalele ”guri de tun”, intr-un meci in care ofensiva a fost…