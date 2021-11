Recital desfășurat cu 80 de ani în urmă, „reluat” într-un amplu eveniment la Muzeul Colecțiilor de Artă din București Compozitorul Mihail Jora (1881-1951) este omagiat astazi de Muzeul Colecțiilor de Arta, printr-un eveniment intitulat „Mihail Jora – Timpul care apropie”. Evenimentul este dedicat implinirii a 130 de ani de la naștere și a 50 de ani de la decesul muzicianului. Mihail Jora a fost compozitor și dirijor, rector al Academiei Regale de Muzica din București, director muzical al Societații Romane de Radiodifuziune si membru titular al Academiei Romane. In acest context, luni, 8 noiembrie 2021, la Muzeul Colecțiilor de Arta are loc reiterarea recitalului desfașurat cu 80 de ani in urma, pe 8 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

