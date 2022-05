Recensământul populaţiei şi locuinţelor intră în ultima etapă Recensamantul populatiei si locuintelor intra in ultima etapa Foto: Wikipedia.org âRecensamântul populatiei si locuintelor intra în ultima etapa. De mâine, recenzorii merg la domiciile celor care nu au raspuns pâna acum la întrebarile din chestionar. Datele vor fi colectate de la toate persoanele, indiferent de cetatenie, care la 1 decembrie anul trecut locuiau pe teritoriul tarii pentru cel putin 12 luni. Recenzarea la domiciliu se va desfasura în perioada 31 mai-17 iulie, prin interviu fata în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

